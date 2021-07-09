Медведчуку продовжили домашній арешт, захист оскаржить

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

Джерело: "Укрінформ", "Україна 24"

Деталі: Рішення слідчий суддя Сергій Вовк ухвалив вранці у п‘ятницю, 9 липня.

Засідання почалося о 9-й ранку 8 липня і тривало близько 13 годин. Після цього слідчий суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати і заявив, що оголосить рішення 9 липня орієнтовно о 8:00 або 8:30.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати своє місце проживання строком до 07.09.2021 року включно", – оголосив суддя.

Сторона захисту вважає рішення незаконним, ухваленим із порушенням, і буде подавати апеляцію.

Медведчук заявляє, що домашній арешт заважає йому проваджувати свою діяльність.

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