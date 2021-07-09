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Медведчуку продовжили домашній арешт, захист оскаржить

П'ятниця, 9 липня 2021, 08:59
Медведчуку продовжили домашній арешт, захист оскаржить

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

Джерело: "Укрінформ", "Україна 24"

Деталі: Рішення слідчий суддя Сергій Вовк ухвалив вранці у п‘ятницю, 9 липня. 

Засідання почалося о 9-й ранку 8 липня і тривало близько 13 годин. Після цього слідчий суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати і заявив, що оголосить рішення 9 липня орієнтовно о 8:00 або 8:30.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати своє місце проживання строком до 07.09.2021 року включно", – оголосив суддя.

Сторона захисту вважає рішення незаконним, ухваленим із порушенням, і буде подавати апеляцію.

Медведчук заявляє, що домашній арешт заважає йому проваджувати свою діяльність.

Передісторія: 

  • 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
  • Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Крім того, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).
  • Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов'язав його носити електронний браслет до 9 липня. Апеляційний суд залишив це без змін.
  • Офіс генерального прокурора продовжив до шести місяців — до 11 листопада термін досудового слідства у справі депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і Тараса Козака.
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

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Теми: Медведчуксуд
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