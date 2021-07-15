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Адвокаты обжалуют продление домашнего ареста Медведчуку

Четверг, 15 июля 2021, 11:54
Фото с Facebook Кузьмина

Адвокаты нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которому инкриминируют госизмену, подали апелляцию на продление ему строка домашнего ареста.

Источник: соратник Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook

Прямая речь Кузьмина: "Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста… Интересный будет процесс".

Что было раньше: Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.

Предыстория: 

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.

Украинская правда
Темы: Медведчукарест
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