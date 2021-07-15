Адвокаты обжалуют продление домашнего ареста Медведчуку

Адвокаты нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которому инкриминируют госизмену, подали апелляцию на продление ему строка домашнего ареста.

Источник: соратник Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook

Прямая речь Кузьмина: "Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста… Интересный будет процесс".

Что было раньше: Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.

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