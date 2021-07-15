Адвокаты обжалуют продление домашнего ареста Медведчуку
Четверг, 15 июля 2021, 11:54
Адвокаты нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которому инкриминируют госизмену, подали апелляцию на продление ему строка домашнего ареста.
Источник: соратник Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook
Прямая речь Кузьмина: "Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста… Интересный будет процесс".
Что было раньше: Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
- В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
Украинская правда