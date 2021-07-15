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На Донбасі загинув 19-річний танкіст

Четвер, 15 липня 2021, 17:54
На Донбасі загинув 19-річний танкіст

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув танкіст з Дніпропетровської області 2002 року народження.

Джерело: пресслужба Софіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області

Дослівно: "14 липня в районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302 солдат Юрков Олександр Олександрович, 2002 року народження, мешканець с.Криничувате Софіївського району".

Передісторія:

  • 15 липня на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.
  • За добу 14 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранено двох бійців ЗСУ.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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