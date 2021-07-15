Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі загинув 19-річний танкіст

Четвер, 15 липня 2021, 17:54

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув танкіст з Дніпропетровської області 2002 року народження.

Джерело: пресслужба Софіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області

Дослівно: "14 липня в районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302 солдат Юрков Олександр Олександрович, 2002 року народження, мешканець с.Криничувате Софіївського району".

Передісторія:

  • 15 липня на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.
  • За добу 14 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранено двох бійців ЗСУ.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію

фотоНа Донбасі окупанти обстріляли селище Нью-Йорк

Вибух на Хмельниччині: шестеро постраждалих, серед яких 4-річна дитина

У Білорусі продовжуються масові обшуки та затримання активістів

Новини 15 липня: звільнення Авакова, вільний в’їзд до ЄС

оновлено від 17:52ДБР заявило, що Інтерпол розшукує Жеваго – у екснардепа заперечують

Усі новини...
Донбас
Новий обстріл на Донбасі: двоє бійців отримали поранення
Доба на Донбасі: 13 порушень "тиші", двоє поранених бійців
З союзниками і без Росії. Як Україна збирається повертати Крим на порядок денний світу
Останні новини
06:50
На початку вересня Канада відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів
06:18
Індонезія очолила світовий рейтинг за поширенням COVID
05:46
Повені в Німеччині: 59 загиблих, 1300 зниклих
04:48
Мін’юст Росії вніс Інститут права та публічної політики у список "іноземних агентів"
03:58
Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію
03:11
Німецькі екологи продовжать судитися проти "Північного потоку-2"
02:20
ВООЗ закликала Китай до прозорості в розслідуванні походження COVID-19
01:38
"Це додатковий проєкт, а не заміна транзиту через Україну" – Меркель про "Північний потік-2"
01:11
Президент США: Вашингтон і Берлін продовжать "захищати східні рубежі НАТО від дій Росії"
00:47
"Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї" – Байден
Усі новини...