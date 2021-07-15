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На Донбассе погиб 19-летний танкист

Четверг, 15 июля 2021, 17:54
На Донбассе погиб 19-летний танкист

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб танкист из Днепропетровской области 2002 года рождения.

Источник: пресс-служба Софиевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области

Дословно: "14 июля в районе проведения ООС погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302 солдат Юрков Александр Александрович, 2002 года рождения, житель с.Криничувате Софиевского района".

Предыстория:

  • 15 июля на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате обстрела двое военнослужащих получили осколочные ранения.
  • За сутки 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены два бойца ВСУ.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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