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Російських військових змусили вчити статтю Путіна про Україну – ЗМІ

Четвер, 15 липня 2021, 19:43

Російські ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони повідомляють, статтю президента РФ Володимира Путіна про "про єдність росіян і українців" включили в перелік обов'язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки.

Джерело: російський РБК з посиланням на джерела у військовому відомстві

Деталі: Стаття Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" за вказівкою міністра оборони Сергія Шойгу включена як одна з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.

За словами джерела, "через велику кількість військовослужбовців в складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі".

А ключова теза про єдність українського, білоруського та російського народів нібито "поділяють усі російські військовослужбовці".

Також в Міноборони повідомили, що "існує необхідність більш докладного вивчення наведених у статті історичних фактів".

Передісторія

  • Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
  • Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей. 
  • Раніше Путін повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний Путін.
  • Зеленський зауважив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Теми: РосіяПутінпропагандаукраїнці


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