Російських військових змусили вчити статтю Путіна про Україну – ЗМІ
Російські ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони повідомляють, статтю президента РФ Володимира Путіна про "про єдність росіян і українців" включили в перелік обов'язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки.
Джерело: російський РБК з посиланням на джерела у військовому відомстві
Деталі: Стаття Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" за вказівкою міністра оборони Сергія Шойгу включена як одна з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.
За словами джерела, "через велику кількість військовослужбовців в складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі".
А ключова теза про єдність українського, білоруського та російського народів нібито "поділяють усі російські військовослужбовці".
Також в Міноборони повідомили, що "існує необхідність більш докладного вивчення наведених у статті історичних фактів".
Передісторія:
- Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
- Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.
- Раніше Путін повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний Путін.
- Зеленський зауважив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.