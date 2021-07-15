Російських військових змусили вчити статтю Путіна про Україну – ЗМІ

Російські ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони повідомляють, статтю президента РФ Володимира Путіна про "про єдність росіян і українців" включили в перелік обов'язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки.

Джерело: російський РБК з посиланням на джерела у військовому відомстві

Деталі: Стаття Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" за вказівкою міністра оборони Сергія Шойгу включена як одна з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.

За словами джерела, "через велику кількість військовослужбовців в складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі".

А ключова теза про єдність українського, білоруського та російського народів нібито "поділяють усі російські військовослужбовці".

Також в Міноборони повідомили, що "існує необхідність більш докладного вивчення наведених у статті історичних фактів".

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