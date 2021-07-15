Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российских военных заставили учить статью Путина об Украине – СМИ

Четверг, 15 июля 2021, 19:43
Российских военных заставили учить статью Путина об Украине – СМИ

Российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны сообщают, статью президента РФ Владимира Путина об "о единстве русских и украинцев" включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.

Источник: российский РБК со ссылкой на источники в военном ведомстве

Детали: Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" по указанию министра обороны Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.

По словам источника, "из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников в Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде".

А ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов якобы "разделяется всеми российскими военнослужащими".

Также в Минобороны сообщили, что "существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов".

Предыстория:

  • Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
  • Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Темы: РосcияПутинпропагандаукраинцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
Губернатор заявил, что на подлете к Белгороду сбили 2 воздушные цели
В РФ арестовали подозреваемых в "покушении" на Симоньян и Собчак, соратники заявляют о пытках
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: