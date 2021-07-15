Российских военных заставили учить статью Путина об Украине – СМИ
Российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны сообщают, статью президента РФ Владимира Путина об "о единстве русских и украинцев" включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.
Источник: российский РБК со ссылкой на источники в военном ведомстве
Детали: Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" по указанию министра обороны Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.
По словам источника, "из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников в Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде".
А ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов якобы "разделяется всеми российскими военнослужащими".
Также в Минобороны сообщили, что "существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов".
Предыстория:
- Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
- Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.