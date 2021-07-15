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Российских военных заставили учить статью Путина об Украине – СМИ

Четверг, 15 июля 2021, 19:43

Российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны сообщают, статью президента РФ Владимира Путина об "о единстве русских и украинцев" включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.

Источник: российский РБК со ссылкой на источники в военном ведомстве

Детали: Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" по указанию министра обороны Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.

По словам источника, "из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников в Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде".

А ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов якобы "разделяется всеми российскими военнослужащими".

Также в Минобороны сообщили, что "существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов".

Предыстория:

  • Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
  • Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Темы: РосcияПутинпропагандаукраинцы
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