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"Это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину" – Меркель о "Северном потоке-2"

Пятница, 16 июля 2021, 01:38

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину.

Источник: Меркель во время совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом США Джо Байденом, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа".

Детали: Меркель предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

По ее словам, "Северный поток-2" - "это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину".

Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что "у нас разные оценки по поводу сути этого проекта".

Меркель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину, ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии ЕС. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.

"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (о ситуации с "Северным потоком-2" - ред.), - добавила она.

Байден, в свою очередь, комментируя тему "Северного потока-2", напомнил, что США и Германия – друзья.

"Друзья могут себе позволить не соглашаться друг с другом", – сказал президент США.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет "Северный поток-2", Байден ответил: "Посмотрим".

Что предшествовало: Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в день встречи лидеров США и Германии в Вашингтоне призвал их "не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы" и не договариваться об Украине без Украины.
  • Ангела Меркель отправилась в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Это последняя ее поездка в США на посту канцлера.

Темы: МеркельБайденСеверный поток-2
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