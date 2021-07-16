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Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ

П'ятниця, 16 липня 2021, 07:53

За добу 15 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, а також одне порушення з початку поточної доби. Троє військових отримали поранення.

Джерело: Штаб ООС

Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

У районі населеного пункту Нью-йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку  зброю.

У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє – бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан одного захисника – важкий, інших – задовільний.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку 16 липня обліковано одне порушення режиму припинення вогню.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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