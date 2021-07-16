Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки на Донбассе: обстрелы, вражеские беспилотники, раненые бойцы ВСУ

Пятница, 16 июля 2021, 07:53
Сутки на Донбассе: обстрелы, вражеские беспилотники, раненые бойцы ВСУ

За сутки 15 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, а также одно нарушение с начала текущих суток. Трое военных получили ранения.

Источник: Штаб ООС

Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

У Широкиного оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Песчаного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое – боевые травмирования. Воины находятся в лечебных учреждениях.

Состояние одного защитника – тяжелое, других – удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 16 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: