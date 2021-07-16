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Сутки на Донбассе: обстрелы, вражеские беспилотники, раненые бойцы ВСУ

Пятница, 16 июля 2021, 07:53

За сутки 15 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, а также одно нарушение с начала текущих суток. Трое военных получили ранения.

Источник: Штаб ООС

Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

У Широкиного оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Песчаного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое – боевые травмирования. Воины находятся в лечебных учреждениях.

Состояние одного защитника – тяжелое, других – удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 16 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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