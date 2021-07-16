Сутки на Донбассе: обстрелы, вражеские беспилотники, раненые бойцы ВСУ
За сутки 15 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, а также одно нарушение с начала текущих суток. Трое военных получили ранения.
Источник: Штаб ООС
Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.
В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.
У Широкиного оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Песчаного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое – боевые травмирования. Воины находятся в лечебных учреждениях.
Состояние одного защитника – тяжелое, других – удовлетворительное.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра 16 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.