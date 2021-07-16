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Рада приняла закон о национальном сопротивление и увеличила численность ВСУ

Пятница, 16 июля 2021, 15:23
Рада приняла закон о национальном сопротивление и увеличила численность ВСУ

Парламент окончательно утвердил президентский законопроект №5557 об основах национального сопротивления.

Источник: пресс-служба "Слуги народа", сайт Верховной Рады

Детали: Документ регулирует развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Также Рада поддержала законопроект №5558, который предусматривает увеличение численности военных на 11 тыс.: 10 тыс. - для войск территориальной обороны и 1 тыс. - для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование.

Глава комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич отметил, что в условиях российской агрессии территориальная оборона требует учета опыта стран-членов НАТО.

Обновление нацсопротивления позволит законодательно урегулировать вопрос применения оружия военнослужащими сил территориальной обороны ВСУ и членами добровольческих отрядов территориальной обороны.

Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольческие формирования территориальной общины" и другие.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Соответствующие нормы начнут действовать 1 января 2022.

Почему это важно: Россия с марта наращивала военную мощь у границ Украины на востоке и в оккупированном Крыму под предлогом военных учений. Под призывы западных стран к деэскалации российские власти анонсировали отвод сил, привлеченных к учениям, с 23 апреля, однако украинские власти видят только вывод 3,5 тысяч военных из Крыма.

Зеленский не исключал, что РФ может держать напряжение с помощью войска как минимум до сентября.

Предыстория:

  • 25 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон об основах национального сопротивления и в связи с ним предлагал увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыВерховная Радазаконодательствовойнаоружие
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