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Ескалація з боку Росії може тривати до вересня – Зеленський 

Четвер, 20 травня 2021, 15:03

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Росія триматиме Україну в напрузі через нарощування військового потенціалу біля наших кордонів до вересня.

Джерело: Зеленський на підсумковій пресконференції до другої річниці президентства, говорячи про різні формати переговорів щодо врегулювання конфлікту 

Пряма мова: "Зараз складна ситуація. 30-35 тисяч (військових РФ – ред.) знаходяться в Криму, на Донбасі теж близько 35 тисяч (озброєних людей), включаючи 3 тисячі російського контингенту, плюс вздовж кордонів ми бачимо 47-80 тисяч – по-різному в різні моменти ця кількість зростає і зменшується. 

Ми бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військових Російської Федерації.  Вони відходять дуже, дуже повільно. Ми бачимо поки що лише 3,5 тисячі в Криму. – і все, а всі інші, на жаль, на місці. Серйозна ситуація 

Я думаю, що така напруга може бути до кінця навчань військових – як мінімум, до вересня місяця".

Деталі: На думку Зеленського, Україна вчасно почала бити на сполох через нарощування військових сил та техніки Росією – і міжнародний розголос зупинив "деякі речі".

Президент також зазначив, що він хоче зберегти нормандський формат і долучити до нього США, а також прагне прямої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийРосіявійнаДонбасКрим


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