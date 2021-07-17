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Колишній співробітник Мін’юсту Гаїті наказав вбити президента Моїза — поліція Колумбії

Субота, 17 липня 2021, 00:40

Поліція Колумбії заявила, що колишній співробітник міністерства юстиції Гаїті Джозеф Фелікс Бадіо, імовірно, наказав вбити президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Джерело: Reuters, з посиланням на начальника національної поліції країни генерала Хорхе Варгаса

Деталі: Попереднє розслідування вбивства Моїза засвідчило, що Бадіо наказав колишнім колумбійським солдатам Дуберні Кападору і Герману Рівері вбити Моїза. Бадіо віддав наказ про вбивство, імовірно, за три дні до нападу.

Варгас не надав доказів і не дав більш докладної інформації про те, звідки надійшла інформація.

Влада заявила, що Кападор був убитий, а Рівера схоплений гаїтянської поліцією після вбивства Моїза.

Розслідування проводить влада Гаїті та Колумбії спільно з Інтерполом.

Передісторія: 

  • 7 липня група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу. Вона припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції. За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".
  • Влада Гаїті заявляє, що до вбивства їхнього президента причетна група з 28 осіб: 26 колумбійців і 2 американців.Поліція Гаїті затримала вже 23 підозрюваних.
  • Джозеф Фелікс Бадіо раніше працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил. Зараз він перебуває в розшуку.
  • Окрім Бадіо, поліція Гаїті також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", до якої належав Моїз.
  • Третьою підозрюваною особою став Родольф Джаар. 

Теми: президент


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