Колишній співробітник Мін’юсту Гаїті наказав вбити президента Моїза — поліція Колумбії

Поліція Колумбії заявила, що колишній співробітник міністерства юстиції Гаїті Джозеф Фелікс Бадіо, імовірно, наказав вбити президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Джерело: Reuters, з посиланням на начальника національної поліції країни генерала Хорхе Варгаса

Деталі: Попереднє розслідування вбивства Моїза засвідчило, що Бадіо наказав колишнім колумбійським солдатам Дуберні Кападору і Герману Рівері вбити Моїза. Бадіо віддав наказ про вбивство, імовірно, за три дні до нападу.

Варгас не надав доказів і не дав більш докладної інформації про те, звідки надійшла інформація.

Влада заявила, що Кападор був убитий, а Рівера схоплений гаїтянської поліцією після вбивства Моїза.

Розслідування проводить влада Гаїті та Колумбії спільно з Інтерполом.

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