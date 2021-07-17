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Бывший сотрудник Минюста Гаити приказал убить президента Моиза — полиция Колумбии

Суббота, 17 июля 2021, 00:40
Бывший сотрудник Минюста Гаити приказал убить президента Моиза — полиция Колумбии

Полиция Колумбии заявила, что бывший сотрудник министерства юстиции Гаити Джозеф Феликс Бадио, вероятно, приказал убить президента Гаити Жовенеля Моиза.

Источник: Reuters со ссылкой на начальника национальной полиции страны генерала Хорхе Варгаса

Детали: Предварительное расследование убийства Моиза показало, что Бадио приказал бывшим колумбийским солдатам Дуберни Кападору и Герману Ривере убить Моиза. Бадия отдал приказ об убийстве, вероятно, за три дня до нападения.

Варгас не предоставил доказательств и не дал более подробной информации о том, откуда поступила информация.

Власти заявили, что Кападор был убит, а Ривера схвачен гаитянской полицией после убийства Моиза.

Расследование проводят власти Гаити и Колумбии совместно с Интерполом.

Предыстория:

  • 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения. Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".
  • Власть Гаити заявляет, что к убийству их президента причастна группа из 28 человек: 26 колумбийцев и 2 американцев. Полиция Гаити задержала уже 23 подозреваемых.
  • Джозеф Феликс Бадио ранее работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после "серьезных нарушений" этических правил. Сейчас он находится в розыске.
  • Кроме Бадио, полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз.
  • Третьей подозреваемым лицом стал Родольф Джаар. 

Темы: президент
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