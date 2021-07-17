Бывший сотрудник Минюста Гаити приказал убить президента Моиза — полиция Колумбии

Полиция Колумбии заявила, что бывший сотрудник министерства юстиции Гаити Джозеф Феликс Бадио, вероятно, приказал убить президента Гаити Жовенеля Моиза.

Источник: Reuters со ссылкой на начальника национальной полиции страны генерала Хорхе Варгаса

Детали: Предварительное расследование убийства Моиза показало, что Бадио приказал бывшим колумбийским солдатам Дуберни Кападору и Герману Ривере убить Моиза. Бадия отдал приказ об убийстве, вероятно, за три дня до нападения.

Варгас не предоставил доказательств и не дал более подробной информации о том, откуда поступила информация.

Власти заявили, что Кападор был убит, а Ривера схвачен гаитянской полицией после убийства Моиза.

Расследование проводят власти Гаити и Колумбии совместно с Интерполом.

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