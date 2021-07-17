США відправили Україні вакцини Moderna
Субота, 17 липня 2021, 03:28
США відправили в Україну 2 млн доз вакцини проти COVID-19 виробника Moderna.
Джерело: представник Білого дому у Reuters
Деталі: Вакцини відправили через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX.
Ця поставка є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися дозами з іншими країнами по всьому світу через COVAX або безпосередньо.
Нагадаємо:
- На початку червня США оголосили про надання Україні вакцин від коронавірусу.
- Як повідомлялося, в українському МОЗ очікують, що протягом липня до України надійдуть 2 млн доз Moderna.
- Загалом до кінця липня в Україну заплановано поставку більше 8 млн доз вакцин.