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США відправили Україні вакцини Moderna

Субота, 17 липня 2021, 03:28

США відправили в Україну 2 млн доз вакцини проти COVID-19 виробника Moderna.

Джерело: представник Білого дому у Reuters

Деталі: Вакцини відправили через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX.

Ця поставка є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися дозами з іншими країнами по всьому світу через COVAX або безпосередньо.

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Теми: СШАвакцинація


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