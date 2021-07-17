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США відправили Україні вакцини Moderna

Субота, 17 липня 2021, 03:28
США відправили Україні вакцини Moderna

США відправили в Україну 2 млн доз вакцини проти COVID-19 виробника Moderna.

Джерело: представник Білого дому у Reuters

Деталі: Вакцини відправили через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX.

Ця поставка є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися дозами з іншими країнами по всьому світу через COVAX або безпосередньо.

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Теми: СШАвакцинація
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