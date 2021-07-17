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Аваков може стати віцепрем'єром – Арахамія

Субота, 17 липня 2021, 12:06
Аваков може стати віцепрем'єром – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися в уряд у вересні.

Джерело: Арахамія в ефірі каналу "Україна24"

Пряма мова: "Є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його в якійсь іпостасі в команді. …Це буде за домовленістю сторін вирішуватися вже у вересні".

"Якщо брати уряд, у нас є 3-4 віце-прем'єри, це теж опція".

"Мені здається, що йому треба якщо йти, то тільки на підвищення, на посаду віце-прем'єра".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи може Аваков стати міністром оборони, Арахамія сказав: "Мені здається, що він не погодиться на міністерську посаду".

Водночас на питання, чи може Аваков зайняти посаду прем'єрміністра глава фракції "Слуги народу" сказав: "Я не думаю, що у нас є на це голоси".

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Передісторія:

  • 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.
  • 16 липня Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковАрахаміяКабінет міністрів
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