Аваков може стати віцепрем'єром – Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися в уряд у вересні.
Джерело: Арахамія в ефірі каналу "Україна24"
Пряма мова: "Є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його в якійсь іпостасі в команді. …Це буде за домовленістю сторін вирішуватися вже у вересні".
"Якщо брати уряд, у нас є 3-4 віце-прем'єри, це теж опція".
"Мені здається, що йому треба якщо йти, то тільки на підвищення, на посаду віце-прем'єра".
Деталі: Відповідаючи на питання, чи може Аваков стати міністром оборони, Арахамія сказав: "Мені здається, що він не погодиться на міністерську посаду".
Водночас на питання, чи може Аваков зайняти посаду прем'єрміністра глава фракції "Слуги народу" сказав: "Я не думаю, що у нас є на це голоси".
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Передісторія:
- 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.
- 16 липня Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.