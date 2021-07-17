Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Аваков может стать вице-премьером – Арахамия

Суббота, 17 июля 2021, 12:06

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство в сентябре.

Источник: Арахамия в эфире канала "Украина24"

Прямая речь: "Есть предложение осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде. ...Это будет по договоренности сторон решаться уже в сентябре".

"Если брать правительство, у нас есть 3-4 вице-премьера, это тоже опция".

"Мне кажется, что ему надо если идти, то только на повышение, на должность вице-премьера".

Детали: Отвечая на вопрос, может ли Аваков стать министром обороны, Арахамия сказал: "Мне кажется, что он не согласится на министерскую должность".

В то же время на вопрос, может ли Аваков занять должность премьер-министра, глава фракции "Слуги народа" сказал: "Я не думаю, что у нас есть на это голоса".

Читайте также: Конец эпохи Авакова. Как Зеленский уговорил министра уйти в отставку

Предыстория:

  • 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.
  • 16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Катерина Тищенко, УП
Темы: АваковАрахамия Кабинет министров
powered by lun.ua
Главное сегодня

В НАТО думают о расширении доступа Украины к средствам наблюдения

Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля

Москва недовольна визитом в Украину представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Пост Зеленского про MH17 без упоминания России в ОП объяснили спецификой соцсетей

Молдова временно перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

картаНа следующей неделе похолодает, "свежая" воздушная масса идет в Украину

Все новости...
Аваков
И кто сейчас черт?
Новости 15 июля: увольнение Авакова, свободный въезд в ЕС
Корниенко считает Авакова лучшим мэром для Харькова
Последние новости
23:39
видео, фотоКаннский кинофестиваль: лучшим фильмом признали ленту "Титан"
22:56
В НАТО думают о расширении доступа Украины к средствам наблюдения
22:37
В Греции на курортном острове запретили музыку в ресторанах и барах
21:50
Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля
21:09
В лагере произошло массовое отравление детей, чиновники ищут причину
20:33
Глава Минздрава Британии сделал прививку, но все равно заразился коронавирусом
20:18
Москва недовольна визитом в Украину представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
19:49
фотоВ Нидерландах почтили память погибших в катастрофе МН17
19:22
В Бельгии возросло число погибших из-за наводнения, продолжаются спасательные операции
19:08
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции и ранили двух бойцов
Все новости...