Аваков может стать вице-премьером – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство в сентябре.

Источник: Арахамия в эфире канала "Украина24"

Прямая речь: "Есть предложение осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде. ...Это будет по договоренности сторон решаться уже в сентябре".

"Если брать правительство, у нас есть 3-4 вице-премьера, это тоже опция".

"Мне кажется, что ему надо если идти, то только на повышение, на должность вице-премьера".

Детали: Отвечая на вопрос, может ли Аваков стать министром обороны, Арахамия сказал: "Мне кажется, что он не согласится на министерскую должность".

В то же время на вопрос, может ли Аваков занять должность премьер-министра, глава фракции "Слуги народа" сказал: "Я не думаю, что у нас есть на это голоса".

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