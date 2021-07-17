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Монастирськиий "зникне" на місяць і має розділити МВС – Арахамія

Субота, 17 липня 2021, 12:21
Монастирськиий зникне на місяць і має розділити МВС – Арахамія

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирішив зникнути з інформаційного поля на місяць.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна24"

Пряма мова: "Він сьогодні (у п'ятницю – ред.) мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць з пресконференцією, де він розкаже, чим він буде займатися, коли він бачить втілення якихось програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати".

Деталі: Арахамія також заявив, що одним з головних завдань, що стоять перед Монастирським, є розділення Міністерства внутрішніх справ.

"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо отого, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій – Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією, і прикордонна служба також", – сказав глава фракції.

"Одне з таких головних завдань, які будуть стояти перед міністром – це зробити розділення цих частин", – додав він.

За його словами, Прикордонну службу "точно" заберуть з МВС, а щодо міграційної служби – "питання відкрите".

Арахамія додав, що Аваков був проти такого розділення, і "ця дискусія тривала вже два роки".

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Передісторія:

  • 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.
  • 16 липня Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МВСМонастирськийАрахамія
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