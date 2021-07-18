"Ростех" показав новий винищувач, де у прицілі видно схожий на Defender корабель
Російська держкорпорація "Ростех" опублікувала зображення, пов'язане з прем'єрою першого російського однодвигунного винищувача - у прицілі літака на зображенні відображається об'єкт, схожий на британський есмінець Defender.
Джерело: "Ростех", російський "ТАСС" з посиланням на власні джерела, "Медуза"
Деталі: Зображення супроводжує напис англійською See you, яку можна перекласти як "Побачимося" або "Бачу тебе".
Джерело у військово-промисловому комплексі пояснило "ТАСС", що "таким чином стає зрозуміло, що перспективний літак зможе знищувати наземні та морські цілі". Зазначається, що "на новому зображенні присутня деталь, яка обрисами нагадує оптико-електронну прицільну систему, вбудовану в літак. Таке обладнання використовується для ударів по наземних і, в разі необхідності, по морських цілях".
Уточнюється, що "Ростех" офіційно представить цей винищувач 20 липня.
Передісторія:
- Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
- Внаслідок цього Defender покинув, як кажуть в Москві, "територіальне море Росії".
- Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
- Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.