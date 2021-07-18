"Ростех" показав новий винищувач, де у прицілі видно схожий на Defender корабель

Російська держкорпорація "Ростех" опублікувала зображення, пов'язане з прем'єрою першого російського однодвигунного винищувача - у прицілі літака на зображенні відображається об'єкт, схожий на британський есмінець Defender.

Джерело: "Ростех", російський "ТАСС" з посиланням на власні джерела, "Медуза"

Деталі: Зображення супроводжує напис англійською See you, яку можна перекласти як "Побачимося" або "Бачу тебе".

Джерело у військово-промисловому комплексі пояснило "ТАСС", що "таким чином стає зрозуміло, що перспективний літак зможе знищувати наземні та морські цілі". Зазначається, що "на новому зображенні присутня деталь, яка обрисами нагадує оптико-електронну прицільну систему, вбудовану в літак. Таке обладнання використовується для ударів по наземних і, в разі необхідності, по морських цілях".

Уточнюється, що "Ростех" офіційно представить цей винищувач 20 липня.

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