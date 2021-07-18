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"Ростех" показав новий винищувач, де у прицілі видно схожий на Defender корабель

Неділя, 18 липня 2021, 06:18

Російська держкорпорація "Ростех" опублікувала зображення, пов'язане з прем'єрою першого російського однодвигунного винищувача - у прицілі літака на зображенні відображається об'єкт, схожий на британський есмінець Defender.

Джерело: "Ростех", російський "ТАСС" з посиланням на власні джерела, "Медуза"

Деталі: Зображення супроводжує напис англійською See you, яку можна перекласти як "Побачимося" або "Бачу тебе".

Джерело у військово-промисловому комплексі пояснило "ТАСС", що "таким чином стає зрозуміло, що перспективний літак зможе знищувати наземні та морські цілі". Зазначається, що "на новому зображенні присутня деталь, яка обрисами нагадує оптико-електронну прицільну систему, вбудовану в літак. Таке обладнання використовується для ударів по наземних і, в разі необхідності, по морських цілях".

Уточнюється, що "Ростех" офіційно представить цей винищувач 20 липня.

Передісторія:

  • Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
  • Внаслідок цього Defender  покинув, як кажуть в Москві, "територіальне море Росії".
  • Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
  • Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Теми: Росія


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