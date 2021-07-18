"Ростех" показал новый истребитель, где в прицеле видно похожий на Defender корабль
Российская госкорпорация "Ростех" опубликовала изображение, связанное с премьерой первого российского однодвигательный истребителя - в прицеле самолета на картинке отображается объект, похожий на британский эсминец Defender.
Источник: "Ростех", российский "ТАСС" со ссылкой на собственные источники, "Медуза"
Детали: Изображения сопровождает надпись на английском See you, которую можно перевести как "Увидимся" или "Вижу тебя".
Источник в военно-промышленном комплексе пояснил "ТАСС", что "таким образом становится понятно, что перспективный самолет сможет уничтожать наземные и морские цели". Отмечается, что "на новом изображении присутствует деталь, которая очертаниями напоминает оптико-электронную прицельную систему, встроенную в самолет. Такое оборудование используется для ударов по наземным и, в случае необходимости, по морским целям".
Уточняется, что "Ростех" официально представит этот истребитель 20 июля.
Предыстория:
- Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
- Впоследствии Defender покинул, как говорят в Москве, "территориальное море России".
- Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
- Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.