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"Ростех" показал новый истребитель, где в прицеле видно похожий на Defender корабль

Воскресенье, 18 июля 2021, 06:18
Ростех показал новый истребитель, где в прицеле видно похожий на Defender корабль

Российская госкорпорация "Ростех" опубликовала изображение, связанное с премьерой первого российского однодвигательный истребителя - в прицеле самолета на картинке отображается объект, похожий на британский эсминец Defender.

Источник: "Ростех", российский "ТАСС" со ссылкой на собственные источники, "Медуза"

Детали: Изображения сопровождает надпись на английском See you, которую можно перевести как "Увидимся" или "Вижу тебя".

Источник в военно-промышленном комплексе пояснил "ТАСС", что "таким образом становится понятно, что перспективный самолет сможет уничтожать наземные и морские цели". Отмечается, что "на новом изображении присутствует деталь, которая очертаниями напоминает оптико-электронную прицельную систему, встроенную в самолет. Такое оборудование используется для ударов по наземным и, в случае необходимости, по морским целям".

Уточняется, что "Ростех" официально представит этот истребитель 20 июля.

Предыстория:

  • Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
  • Впоследствии Defender покинул, как говорят в Москве, "территориальное море России".
  • Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
  • Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Темы: Росcия
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