"Ростех" показал новый истребитель, где в прицеле видно похожий на Defender корабль

Российская госкорпорация "Ростех" опубликовала изображение, связанное с премьерой первого российского однодвигательный истребителя - в прицеле самолета на картинке отображается объект, похожий на британский эсминец Defender.

Источник: "Ростех", российский "ТАСС" со ссылкой на собственные источники, "Медуза"

Детали: Изображения сопровождает надпись на английском See you, которую можно перевести как "Увидимся" или "Вижу тебя".

Источник в военно-промышленном комплексе пояснил "ТАСС", что "таким образом становится понятно, что перспективный самолет сможет уничтожать наземные и морские цели". Отмечается, что "на новом изображении присутствует деталь, которая очертаниями напоминает оптико-электронную прицельную систему, встроенную в самолет. Такое оборудование используется для ударов по наземным и, в случае необходимости, по морским целям".

Уточняется, что "Ростех" официально представит этот истребитель 20 июля.

Предыстория: