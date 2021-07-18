За добу окупанти 13 разів порушили “тишу” на Донбасі, були поранені

17 липня на Донбасі окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Чермалика противник стріляв зі стрілецької зброї.

В районі Водяного на Приазов’ї окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

В напрямку Старогнатівки збройні формування РФ застосовували артилерію калібру 122-мм.

У районі Пісків ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російські окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляється, українські військові стріляли у відповідь.

Крім того, на півночі Луганщини помітили проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10".

18 липня було одне порушення "тиші" - поблизу Пісків противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, у результаті ворожих обстрілів 17 липня двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.