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За сутки оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе, были раненые

Воскресенье, 18 июля 2021, 07:42
За сутки оккупанты 13 раз нарушили тишину на Донбассе, были раненые

17 июля на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Чермалыка противник стрелял из стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Старогнатовки вооруженные формирования РФ применяли артиллерию калибра 122-мм.

В районе Песков враг трижды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новозвановки российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщается,  украинские военные стреляли в ответ.

Кроме того, на севере Луганщины заметили пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

18 июля было одно нарушение "тишины" - вблизи Песков противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Напомним: Как уже сообщалось, в результате вражеских обстрелов 17 июля двое военных из состава Объединенных сил получили ранения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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