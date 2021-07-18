Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За сутки оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе, были раненые

Воскресенье, 18 июля 2021, 07:42

17 июля на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Чермалыка противник стрелял из стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Старогнатовки вооруженные формирования РФ применяли артиллерию калибра 122-мм.

В районе Песков враг трижды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новозвановки российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщается,  украинские военные стреляли в ответ.

Кроме того, на севере Луганщины заметили пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

18 июля было одно нарушение "тишины" - вблизи Песков противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Напомним: Как уже сообщалось, в результате вражеских обстрелов 17 июля двое военных из состава Объединенных сил получили ранения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Скорее всего, на пограничников напали с Украины – ГПСУ

За наводнениями в Европе последуют новые экстремальные погодные явления – ученые

фотоУЕФА и РФ против "Героям слава!": как изменилась форма сборной Украины на Евро-2020

В ночь на воскресенье на границе с РФ неизвестные напали на пограничников

фотоПреемник Меркель извинился за улыбки во время речи о жертвах наводнения

В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины Moderna

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Оккупанты ранили украинского военного
Сутки на Донбассе: обстрелы, вражеские беспилотники, раненые бойцы ВСУ
На Донбассе погиб 19-летний танкист
Последние новости
18:13
ЕС впервые обогнал США по проценту вакцинированных первой дозой
17:57
В Швеции резко участились нападения на автомобили датчан
17:42
ООС: оккупанты стреляли из минометов возле Песок
17:32
На курорте Одесской области утонули отец и сын
17:09
Лукашенко вывел "Белоруснефть" из попавшего под санкции концерна
17:01
Скорее всего, на пограничников напали с Украины – ГПСУ
16:33
Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи
16:17
На Киевщине из-за непогоды погибли два человека
16:05
Американские дипломаты в Вене заявили о "гаванском синдроме"
15:24
фотоНа Львовщине обрушился подъезд аварийной многоэтажки
Все новости...