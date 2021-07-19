Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ

Понеділок, 19 липня 2021, 21:34
В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що в ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води, спричинений окупаційною адміністрацією.

Джерело: пресслужба МінТОТ

Деталі: У міністерстві повідомляють, що окупаційна адміністрація РФ критично обмежила постачання питної води населенню.

Зазначається, що в умовах аномальної спеки, це може впливати на катастрофічне погіршення якості води, оскільки нерівномірна подача води призводить до застоювання, виникнення бактерій та поширення інфекційних захворювань серед населення. Це є прямим порушенням Державних санітарних норм та правил.

Згідно з інформацією, яку оприлюднює  на своїх інтернет-ресурсах окупаційна "влада", на території міста Хрустальний (Красний Луч) подача питної води здійснюється за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка "через день" в залежності від району міста. На території сіл Голубівське, Донецьке, міста Кіровськ –  постачання питної води відбувається лише 1 раз на тиждень, місто Кадієвка (Стаханов) – частково 1 раз на 2-3 дні.

На території Алчевська, де спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води, заявлене водопостачання через день, однак за наявною інформацією воно відсутнє по декілька діб поспіль.

Дослівно: "Окупаційні режими РФ продовжують зухвало порушувати всі норми міжнародного та міжнародного гуманітарного права, нехтують забезпеченням базових потреб людей та, по суті, здійснюють геноцид".

Нагадаємо:

  • Воду за графіком подавали також в окупованому Росією Криму.
  • За даними екологів, на окупованому півострові майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОЛуганська областьокупаціяводаМінТОТ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: