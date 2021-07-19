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В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ

Понеділок, 19 липня 2021, 21:34

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що в ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води, спричинений окупаційною адміністрацією.

Джерело: пресслужба МінТОТ

Деталі: У міністерстві повідомляють, що окупаційна адміністрація РФ критично обмежила постачання питної води населенню.

Зазначається, що в умовах аномальної спеки, це може впливати на катастрофічне погіршення якості води, оскільки нерівномірна подача води призводить до застоювання, виникнення бактерій та поширення інфекційних захворювань серед населення. Це є прямим порушенням Державних санітарних норм та правил.

Згідно з інформацією, яку оприлюднює  на своїх інтернет-ресурсах окупаційна "влада", на території міста Хрустальний (Красний Луч) подача питної води здійснюється за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка "через день" в залежності від району міста. На території сіл Голубівське, Донецьке, міста Кіровськ –  постачання питної води відбувається лише 1 раз на тиждень, місто Кадієвка (Стаханов) – частково 1 раз на 2-3 дні.

На території Алчевська, де спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води, заявлене водопостачання через день, однак за наявною інформацією воно відсутнє по декілька діб поспіль.

Дослівно: "Окупаційні режими РФ продовжують зухвало порушувати всі норми міжнародного та міжнародного гуманітарного права, нехтують забезпеченням базових потреб людей та, по суті, здійснюють геноцид".

Нагадаємо:

  • Воду за графіком подавали також в окупованому Росією Криму.
  • За даними екологів, на окупованому півострові майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

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Українська правда
Теми: ОРДЛОЛуганська областьокупаціяводаМінТОТ


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