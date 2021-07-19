В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды – МинТОТ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает, что в ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды, вызванный оккупационной администрацией.

Источник: пресс-служба МинТОТ

Детали В министерстве сообщают, что оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению.

Отмечается, что в условиях аномальной жары, это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Это является прямым нарушением Государственных санитарных норм и правил.

Согласно информации, которую публикует на своих интернет-ресурсах оккупационная "власть", на территории города Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю графику "через день" в зависимости от района города. На территории сел Голубовское, Донецкое, города Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, город Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня.

На территории Алчевска, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявленное водоснабжения через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.

Дословно: "Оккупационные режимы РФ продолжают нагло нарушать все нормы международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид".

Напомним:

Воду по графику подавали также в оккупированном Россией Крыму.

По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.

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