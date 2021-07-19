Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды – МинТОТ

Понедельник, 19 июля 2021, 21:34
В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды – МинТОТ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает, что в ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды, вызванный оккупационной администрацией.

Источник: пресс-служба МинТОТ

Детали В министерстве сообщают, что оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению.

Отмечается, что в условиях аномальной жары, это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Это является прямым нарушением Государственных санитарных норм и правил.

Согласно информации, которую публикует на своих интернет-ресурсах оккупационная "власть", на территории города Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю графику "через день" в зависимости от района города. На территории сел Голубовское, Донецкое, города Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, город Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня.

На территории Алчевска, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявленное водоснабжения через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.

Дословно: "Оккупационные режимы РФ продолжают нагло нарушать все нормы международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид".

Напомним:

  • Воду по графику подавали также в оккупированном Россией Крыму.
  • По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.

Читайте также: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОЛуганская областьоккупацияводаМВОТ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: