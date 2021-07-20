60% госпіталізованих з COVID у Британії – невакциновані особи
Вівторок, 20 липня 2021, 00:55
Головний науковий радник уряду Британії Патрік Валланс заявив, що 60% людей, які потрапляють до лікарні з COVID-19, невакциновані, виправляючи попередню заяву, зроблену ним у понеділок.
Джерело: Reuters
Деталі: Раніше Валанс заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, що 60% людей, які потрапили до лікарні з COVID-19, мали дві дози вакцини.
"Виправлення статистичних даних, які я дав на пресконференції, – сказав Валанс. – Близько 60% госпіталізованих із COVID не є людьми з подвійною вакцинацією, швидше 60% госпіталізованих із COVID в цей час – невакциновані люди".
Головний науковий радник виправив твердження, щоб чітко пояснити, що показник 60% стосується невакцинованих, а не щеплених двома дозам.
Передісторія:
- У Британії 7 липня зафіксували 28 773 нових випадки коронавірусу, що є найвищим показником із 29 січня.
- У Британії рівень заражень COVID-19 зріс у чотири рази в порівнянні з інфікуваннями станом на початок червня.
- Британія повідомила у середу про 42 302 нових випадки захворювання на COVID-19, що є найвищим показником із 15 січня.