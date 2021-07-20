60% госпіталізованих з COVID у Британії – невакциновані особи

Головний науковий радник уряду Британії Патрік Валланс заявив, що 60% людей, які потрапляють до лікарні з COVID-19, невакциновані, виправляючи попередню заяву, зроблену ним у понеділок.

Джерело: Reuters

Деталі: Раніше Валанс заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, що 60% людей, які потрапили до лікарні з COVID-19, мали дві дози вакцини.

"Виправлення статистичних даних, які я дав на пресконференції, – сказав Валанс. – Близько 60% госпіталізованих із COVID не є людьми з подвійною вакцинацією, швидше 60% госпіталізованих із COVID в цей час – невакциновані люди".

Головний науковий радник виправив твердження, щоб чітко пояснити, що показник 60% стосується невакцинованих, а не щеплених двома дозам.

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