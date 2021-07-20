60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица

Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс заявил, что 60% людей, которые попадают в больницу с COVID-19, невакцинированные, исправляя предыдущее заявление, сделанное им в понедельник.

Источник: Reuters

Детали: Раньше Валанс заявил на пресс конференции с премьер-министром Борисом Джонсоном, что 60% людей, которые попали в больницу с COVID-19, имели две дозы вакцины.

"Исправление статистических данных, которые я дал на пресс-конференции, – сказал Валанс. – Около 60% госпитализированных с COVID не являются людьми с двойной вакцинацией, скорее 60% госпитализированных с COVID в это время – невакцинированные люди".

Главный научный советник исправил утверждение, чтобы четко объяснить, что показатель 60% касается невакцинированных, а не привитых двумя дозами.

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