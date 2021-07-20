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60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица

Вторник, 20 июля 2021, 00:55
60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица

Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс заявил, что 60% людей, которые попадают в больницу с COVID-19, невакцинированные, исправляя предыдущее заявление, сделанное им в понедельник.

Источник: Reuters

Детали: Раньше Валанс заявил на пресс конференции с премьер-министром Борисом Джонсоном, что 60% людей, которые попали в больницу с COVID-19, имели две дозы вакцины.

"Исправление статистических данных, которые я дал на пресс-конференции, – сказал Валанс. – Около 60% госпитализированных с COVID не являются людьми с двойной вакцинацией, скорее 60% госпитализированных с COVID в это время – невакцинированные люди".

Главный научный советник исправил утверждение, чтобы четко объяснить, что показатель 60% касается невакцинированных, а не привитых двумя дозами.

Предыстория:

  • В Британии 7 июня зафиксировано 28 773 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 29 января.
  • В Великобритании уровень заражений COVID-19 вырос в четыре раза по сравнению с инфицированиями по состоянию в начале июня.
  • Великобритания сообщила в среду о 42 302 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с 15 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиякоронавирус
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