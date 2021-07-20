Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица

Вторник, 20 июля 2021, 00:55

Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс заявил, что 60% людей, которые попадают в больницу с COVID-19, невакцинированные, исправляя предыдущее заявление, сделанное им в понедельник.

Источник: Reuters

Детали: Раньше Валанс заявил на пресс конференции с премьер-министром Борисом Джонсоном, что 60% людей, которые попали в больницу с COVID-19, имели две дозы вакцины.

"Исправление статистических данных, которые я дал на пресс-конференции, – сказал Валанс. – Около 60% госпитализированных с COVID не являются людьми с двойной вакцинацией, скорее 60% госпитализированных с COVID в это время – невакцинированные люди".

Главный научный советник исправил утверждение, чтобы четко объяснить, что показатель 60% касается невакцинированных, а не привитых двумя дозами.

Предыстория:

  • В Британии 7 июня зафиксировано 28 773 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 29 января.
  • В Великобритании уровень заражений COVID-19 вырос в четыре раза по сравнению с инфицированиями по состоянию в начале июня.
  • Великобритания сообщила в среду о 42 302 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с 15 января.

Темы: Британиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы. СБУ проверяет

Украина бьет собственные рекорды смертей на воде: в основном из-за алкоголя

Минздрав запустил 5 этап вакцинации: с 21 июля получить прививку сможет каждый

фотоВ Киеве вспоминают журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

США отправляют советника Госдепа в Киев и Варшаву обсудить "Северный поток-2"

Французская компания продала первое искусственное сердце

Все новости...
Британия
СМИ: Британия отказалась от массовой вакцинации подростков
Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января
Глава военной разведки Британии предупредил об угрозе шпионажа со стороны РФ и Китая
Последние новости
11:50
Впервые в истории изменили девиз Олимпийских игр
11:43
Партия власти Польши близка к выходу из консервативной группы в Европарламенте - СМИ
11:37
Украинского легкоатлета, который критиковал ФЛАУ, исключили из олимпийской сборной
11:32
Аванс уже пришел: харьковский завод отремонтирует танки для Пакистана за 85 миллионов долларов
11:29
Лукашенко считает, что в современном мире идет война
11:27
фотоПоверенный в делах США встретился с лидерами крымских татар
11:23
Украина ищет полярников на новую антарктическую экспедицию
11:17
Польша может перепродать до 4 млн доз вакцин Украины и Балканам - СМИ
11:05
На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы. СБУ проверяет
11:04
Курс валют на 20 июля: курс, "черный" и наличный рынки
Все новости...