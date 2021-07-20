Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала на Донбасі 741 порушення "тиші"

У Донецькій і Луганській областях Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 741 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецькій області з вечора 16 по вечір 18 липня СММ зафіксувала 608 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 64 вибуху. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 286 порушень.

У Луганській області з вечора 16 по вечір 18 липня Місія зафіксувала 133 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 21 вибух. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 53 порушення.

Також СММ зафіксувала пошкодження житлової квартири в непідконтрольних уряду Золотому-5 (Михайлівці) Луганської області, а також 5 житлових будинків у підконтрольному урядові Нью-Йорку Донецької області.

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