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Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала на Донбасі 741 порушення "тиші"

Вівторок, 20 липня 2021, 05:45
Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала на Донбасі 741 порушення тиші

У Донецькій і Луганській областях Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 741 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецькій області з вечора 16 по вечір 18 липня СММ зафіксувала 608 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 64 вибуху. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 286 порушень.

У Луганській області з вечора 16 по вечір 18 липня Місія зафіксувала 133 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 21 вибух. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 53 порушення.

Також СММ зафіксувала пошкодження житлової квартири в непідконтрольних уряду Золотому-5 (Михайлівці) Луганської області, а також 5 житлових будинків у підконтрольному урядові Нью-Йорку Донецької області.

Нагадаємо:

  • Місія України в ОБСЄ повідомила країни-учасниці про обстріл Водяного 1 липня, який здійснювали протермінованими боєприпасами з російської самохідної артилерійської установки 2Б16 "Нона-СВК", яка відсутня на озброєнні ЗСУ.
  • Моніторинговою місією ОБСЄ в Україні повідомляла про 464 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
  • Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила про погіршення ситуації з безпекою на ділянках розведення та поблизу них на сході України.

Українська правда

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Теми: Донбасвійна
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