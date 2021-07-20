Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала на Донбасі 741 порушення "тиші"
У Донецькій і Луганській областях Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 741 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ
Деталі: У Донецькій області з вечора 16 по вечір 18 липня СММ зафіксувала 608 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 64 вибуху. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 286 порушень.
У Луганській області з вечора 16 по вечір 18 липня Місія зафіксувала 133 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 21 вибух. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 53 порушення.
Також СММ зафіксувала пошкодження житлової квартири в непідконтрольних уряду Золотому-5 (Михайлівці) Луганської області, а також 5 житлових будинків у підконтрольному урядові Нью-Йорку Донецької області.
Нагадаємо:
- Місія України в ОБСЄ повідомила країни-учасниці про обстріл Водяного 1 липня, який здійснювали протермінованими боєприпасами з російської самохідної артилерійської установки 2Б16 "Нона-СВК", яка відсутня на озброєнні ЗСУ.
- Моніторинговою місією ОБСЄ в Україні повідомляла про 464 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
- Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила про погіршення ситуації з безпекою на ділянках розведення та поблизу них на сході України.