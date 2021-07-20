Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала на Донбассе 741 нарушение "тишины"

В Донецкой и Луганской областях Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 741 нарушение режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В Донецкой области с вечера 16 по вечер 18 июля СММ зафиксировала 608 нарушений режима прекращения огня, в том числе 64 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 286 нарушений.

В Луганской области с вечера 16 по вечер 18 июля Миссия зафиксировала 133 нарушения режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 53 нарушения.

Также СММ зафиксировала повреждения жилой квартиры в неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловке) Луганской области, а также 5 жилых домов в подконтрольном правительству Нью-Йорке Донецкой области.

Напомним: