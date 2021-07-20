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Бій Усика із Джошуа відбудеться у вересні – офіційно

Вівторок, 20 липня 2021, 18:57
Бій Усика із Джошуа відбудеться у вересні – офіційно

Бій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Усик підписав контракт на чемпіонський бій у суперважкій вазі проти Джошуа.

Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" (місткість арени близько 62 тисяч).

В останньому бою Джошуа в грудні 2020 року нокаутував болгарина Кубрата Пулєва, а Усик в жовтні того ж року перебоксував британця Дерека Чісору.

Довідково: У 2017 році відбувся бій Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа  в суперважкій вазі, на кону якого стояли титули WBA super, IBF, IBO. Українець програв у тому бою.

Джошуа захистив свій титул чемпіона за версією IBF, а також виграв вакантні пояси IBO і суперчемпіона WBA.

Нагадаємо: Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком та Джошуа. Тоді бій планували на 21 або 28 серпня.

У суперважкій вазі Олександр Усик провів два бої, в яких переміг Чазза Візерспуна та Дерека Чісору.

"Українська правда" в Threads

Теми: спортВелика Британія
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