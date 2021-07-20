Бой Усика с Джошуа состоится в сентябре – официально

Бой между Украинской Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

Источник: Sport.ua

Детали: Усик подписал контракт на чемпионский бой в супертяжелом весе против Джошуа.

Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" (вместимость арены около 62 тысяч).

В последнем бою Джошуа в декабре 2020 года нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, а Усик в октябре того же года перебоксировал британца Дерека Чисору.

Справка: В 2017 году состоялся бой Владимира Кличко против Джошуа в супертяжелом весе, на кону которого стояли титулы WBA super, IBF, IBO. Украинец проиграл в том бою.

Джошуа защитил свой титул чемпиона по версии IBF, а также выиграл вакантные пояса IBO и суперчемпиона WBA.

Напомним Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа. Тогда бой планировали на 21 или 28 августа.

В супертяжелом весе Александр Усик провел два боя, в которых победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.