В оргкомітеті Токіо-2020 не виключили скасування Олімпійських ігор

В оргкомітеті Токіо-2020 не виключають скасування Олімпійських ігор в разі різкого збільшення кількості випадків COVID-19.

Джерело: очільник оргкомітету Тоширо Муто, якого цитує Reuters

Деталі: Муто сказав, що буде стежити за кількістю заражених і за необхідності зв'яжеться з іншими організаторами. За його словами, "ми продовжимо обговорення, якщо кількість випадків зросте" і "наразі кількість випадків коронавірусу може збільшуватися або зменшуватися, тому ми думатимемо, що робити, коли ситуація виникне".

Представник Токіо-2020 пізніше сказав, що організатори "на всі 100% сконцентрувалися на проведенні успішних Ігор".

Що передувало: 18 липня два спортсмени отримали позитивний результат на коронавірус в Олімпійському селищі в Токіо. Це третій випадок зараження в селищі.

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