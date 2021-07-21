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В оргкомитете Токио-2020 не исключили отмены Олимпийских игр

Среда, 21 июля 2021, 03:19

В оргкомитете Токио-2020 не исключают отмены Олимпийских игр в случае резкого увеличения количества случаев COVID-19.

Источник: глава оргкомитета Тоширо Муто, которого цитирует Reuters

Детали: Муто сказал, что будет следить за количеством зараженных и при необходимости свяжется с другими организаторами. По его словам, "мы продолжим обсуждение, если количество случаев возрастет" и "пока количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться, поэтому мы будем думать, что делать, когда ситуация возникнет".

Представитель Токио-2020 позже сказал, что организаторы "на все 100% сконцентрировались на проведении успешных Игр".

Что предшествовало: 18 июля два спортсмена получили положительный результат на коронавирус в Олимпийской деревне в Токио. Это третий случай заражения в поселке.

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса - несмотря на все приготовления.
  • Старт Олимпийских игр анонсировано 23 июля.

Темы: ЯпонияОлимпиадакоронавирус
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