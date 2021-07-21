Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аварія на "Рівнеазоті": біля підприємства досліджують ґрунт

Середа, 21 липня 2021, 09:11
Аварія на Рівнеазоті: біля підприємства досліджують ґрунт

Фахівці Державної екологічної інспекції досліджують ґрунти біля хімзаводу Дмитра Фірташа "Рівнеазот", на якому в понеділок стався викид у повітря оксиду азоту.

Джерело: голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні фахівці Держекоінспекції посилено працюють на Рівненщині. Триває проведення екологічної експертизи у зв’язку з аварійною ситуацією на ПрАТ "Рівнеазот". Учора та сьогодні здійснюється дослідження ґрунтів у населених пунктах поблизу підприємства з урахуванням рози вітрів. Уже відібрано проби ґрунту в 5-х точках: поблизу підприємства ПрАТ "Рівнеазот", на території населених пунктів Городок, Караєвичі, Обарів, а також у місті Рівне (зі сторони луцького кільця)".

Деталі: За його словами, 20 липня на рівненському хімічному заводі "Рівнеазот" через аварію стався викид оксиду азоту – утворилася помаранчева хмара.

Причиною стало те, що на агрегаті №5 підприємства відбулась розгерметизація трубопроводу неконцентрованої азотної кислоти.

Спеціалісти провели заміри атмосферного повітря – показники в рамках допустимих концентрацій.

Передісторія: У понеділок ввечері через аварію на "Рівнеазоті" утворилася хмара рудого диму, яка, за словами очевидців, посунула на Рівне.

Пізніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що через розгерметизацію труби стався викид окису азоту у повітря, але проблема позаду - розгерметизація сталася близько 17:00, а вже о 17:26 витік газів було припинено. Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Рівнеаваріявиробництвоекологіянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Рівне
Фонд держмайна продав "Рівнеторф" на аукціоні за 205 мільйонів
Зеленський провів виїзне засідання Ставки на АЕС
Рівненська АЕС планувала закупити понад 800 пляшок пива – тендер скасували
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: