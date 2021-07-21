Аварія на "Рівнеазоті": біля підприємства досліджують ґрунт

Фахівці Державної екологічної інспекції досліджують ґрунти біля хімзаводу Дмитра Фірташа "Рівнеазот", на якому в понеділок стався викид у повітря оксиду азоту.

Джерело: голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні фахівці Держекоінспекції посилено працюють на Рівненщині. Триває проведення екологічної експертизи у зв’язку з аварійною ситуацією на ПрАТ "Рівнеазот". Учора та сьогодні здійснюється дослідження ґрунтів у населених пунктах поблизу підприємства з урахуванням рози вітрів. Уже відібрано проби ґрунту в 5-х точках: поблизу підприємства ПрАТ "Рівнеазот", на території населених пунктів Городок, Караєвичі, Обарів, а також у місті Рівне (зі сторони луцького кільця)".

Деталі: За його словами, 20 липня на рівненському хімічному заводі "Рівнеазот" через аварію стався викид оксиду азоту – утворилася помаранчева хмара.

Причиною стало те, що на агрегаті №5 підприємства відбулась розгерметизація трубопроводу неконцентрованої азотної кислоти.

Спеціалісти провели заміри атмосферного повітря – показники в рамках допустимих концентрацій.

Передісторія: У понеділок ввечері через аварію на "Рівнеазоті" утворилася хмара рудого диму, яка, за словами очевидців, посунула на Рівне.

Пізніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що через розгерметизацію труби стався викид окису азоту у повітря, але проблема позаду - розгерметизація сталася близько 17:00, а вже о 17:26 витік газів було припинено. Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.