Авария на "Ривнеазоте": около предприятия исследуют почву

Специалисты Государственной экологической инспекции исследуют почвы у химзавода Дмитрия Фирташа "Ривнеазот", на котором в понедельник произошел выброс в атмосферу оксида азота.

Источник: председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малёваный в Facebook

Прямая речь: "Сегодня специалисты Госэкоинспекции усиленно работают на Ровенщине. Продолжается проведение экологической экспертизы в связи с аварийной ситуацией на ЧАО "Ривнеазот". Вчера и сегодня осуществляется исследования почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров. Уже отобраны пробы почвы в 5-ти точках: вблизи предприятия ЧАО "Ривнеазот", на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обаров, а также в городе Ровно (с стороны луцкого кольца)".

Детали: По его словам, 20 июля на ровенском химическом заводе "Ривнеазот" из-за аварии произошел выброс оксида азота - образовалась оранжевая туча.

Причиной стало то, что на агрегате №5 предприятия произошла разгерметизация трубопровода неконцентрированной азотной кислоты.

Специалисты провели замеры атмосферного воздуха - показатели в рамках допустимых концентраций.

Предыстория: В понедельник вечером из-за аварии на "Ривнеазоте" образовалось облако рыжего дыма, которое, по словам очевидцев, двинулось на Ровно.

Позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за разгерметизации трубы произошел выброс окиси азота в атмосферу, но проблема позади - разгерметизация произошла около 17:00, а уже в 17:26 утечка газов была прекращена. Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.