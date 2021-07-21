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6 каналів показували фільми російською після 16 липня

Середа, 21 липня 2021, 11:39

У перші дні після набуття чинності норми про обов'язковість демонстрування фільмів українською мовою уповноважений із захисту державної мови виявив її порушення телеканалами "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1": вони демонстрували фільми російською мовою.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови

Деталі: 16 липня 2021 року набрали чинності норми абзаців 1-3 частини 6-ї статті 23 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

16-17 липня секретаріат уповноваженого із захисту державної мови провів моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення.

За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", про що складено відповідні акти.

Так, на телеканалі  "Інтер" зафіксовано 6 порушень (д/с "Слідство вели"; т/с "Речдок". Особливий випадок"; м/ф "Лисиця і заєць"; х/ф "Гостя з майбутнього"; х/ф "Шерлок Холмс і доктор Ватсон"; т/с "Таїсія").

На каналі "Україна" – 5 порушень (х/ф "Помилковий лист"; т/с "Німа"; х/ф "Незабута"; т/с "Втікачі"; т/с "Дім Надії").

"Мега" – 2 порушення (т/с "Містична Україна"; т/с "Секретні території").

"ICTV" – 2 порушення (т/с "Таємні двері"; т/с "На трьох").

"К1" та "НТН" –  по одному порушенню.

На інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено.

Пізніше на каналі ICTV заявили, що програма "На трьох" не є серіалом, а є скетч-шоу. Також на каналі заявили, що 16 липня о 4 годині ранку у них стався збій, що призвів до трансляції незапланованого не перекладеного епізоду серіалу "Таємні двері".

 Пряма мова Тараса Кременя: "З огляду на зазначене, мною направлений лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції.

Звернувся також до телеканалів щодо необхідності неухильного виконання норм частини шостої статті 23 Закону та з вимогою забезпечити демонстрування у своїх ефірах фільмів (у т. ч. телевізійних серіалів та їх окремих серій) державною мовою".

Українська правда
Теми: телебаченнямовазаконодавство


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