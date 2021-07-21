6 каналов показывали фильмы на русском после 16 июля

В первые дни после вступления в силу нормы об обязательности демонстрации фильмов на украинском языке уполномоченный по защите государственного языка обнаружил ее нарушение телеканалами "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1": они демонстрировали фильмы на русском языке.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка

Детали: 16 июля 2021 года вступили в силу нормы абзацев 1-3 части 6-й статьи 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которыми определено, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

16-17 июля секретариат уполномоченного по защите государственного языка провел мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты.

Так, на телеканале "Интер" зафиксировано 6 нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок". Особый случай "; м/ф "Лиса и заяц"; х/ф "Гостья из будущего"; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия").

На канале "Украина" – 5 нарушений (х/ф "Письмо по ошибке"; т/с "Немая"; х/ф "Незабытая"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды").

"Мега" – 2 нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории").

"ICTV" – 2 нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих")

"К1" и "НТН" – по одному нарушению.

На других телеканалах нарушений закона о языке демонстрации фильмов не обнаружено.

Позже на канале ICTV заявили, что программа "На троих" не сериал, а скетч-шоу. Также на канале заявили, что 16 июля в 4:00 утра у них произошел сбой, приведший к трансляции незапланированного без перевода эпизода сериала "Тайные двери".

Прямая речь Тараса Кремня: "Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции.

Обратился также к телеканалам относительно необходимости неукоснительного выполнения норм части шестой статьи 23 Закона и с требованием обеспечить демонстрации в своих эфирах фильмов (в т. ч. телевизионных сериалов и их отдельных серий) на государственном языке".