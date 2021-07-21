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Синоптики бояться кислотних дощів після аварії на "Рівнеазоті": ходіть із парасолями

Середа, 21 липня 2021, 14:09

Синоптики радять не ходити під дощем у Рівненській області після аварії на заводі "Рівнеазот", хоча загроза кислотних дощів уже мала минути.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: На заводі "Рівнеазот" 20 липня розгерметизувалася труба в цеху виробництва азотної кислоти – і в повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту.

Станом на 6-ту ранку 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає, запевняє Укргідрометцентр. 

На території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031 – 0,074 мг/м3 при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м3 та оксиду азоту 0,029 – 0,048 мг/м3, при гранично допустимій концентрації – 0,4 мг/м3.

Проте синоптики радять: "Під дощ тільки з парасольками".

Дослівно: "Очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, і поступово розсіювалась і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби.

Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись", а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою".

Передісторія:

  • 20 липня у Рівному на території заводу ПАТ "РівнеАзот" у цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами. До міста наблизилася хмара рудого диму. 
  • Причиною аварії на хімічному заводі "Рівнеазот" могла бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника або корозія ділянки трубопроводу, заявив голова МВС Денис Монастирський.
  • Підприємство "Рівнеазот" входить у структуру Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа

Теми: Рівненська областьаваріяпогода


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