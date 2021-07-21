Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики боятся кислотных дождей после аварии на "Ривнеазоте": ходите с зонтами

Среда, 21 июля 2021, 14:09

Синоптики советуют не ходить под дождем в Ровенской области после аварии на заводе "Ривнеазот", хотя угроза кислотных дождей уже должна была миновать.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: На заводе "Ривнеазот" 20 июля разгерметизировалась труба в цехе производства азотной кислоты – и в воздух поднялась огромная оранжевая туча окиси азота.

По состоянию на 6 утра 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет, уверяет Укргидрометцентр.

На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 - 0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 и оксида азота 0,029 - 0,048 мг/м3, при предельно допустимой концентрации - 0,4 мг м3.

Однако синоптики советуют: "Под дождь только с зонтиками".

Дословно: "Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, и постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространяясь на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровенской области за прошедшие сутки.

Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому, в некоторых районах Ровенской выпадали подкисленные дожди, и хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не "купаться", а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком".

Предыстория:

  • 20 июля в Ровно на территории завода ЧАО "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами. К городу приблизилось облако рыжего дыма. 
  • Причиной аварии на химическом заводе "Ривнеазот" может быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя или коррозия участка трубопровода, заявил глава МВД Денис Монастырский.
  • Предприятие "Ривнеазот" входит в структуру Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа

Темы: Ровенская областьаварияпогода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина и Польша будут противодействовать запуску "Северного потока-2" - заявление

Президент подписал закон о коренных народах

США и Германия официально договорились о "Северном потоке-2": что пообещали Украине

Зеленский ответил на приглашение Байдена

ЕС подталкивает страны к Третьей мировой – Лукашенко

Новости 21 июля: встреча Зеленского с Байденом, соглашение по "Северному потоку-2"

Все новости...
Ровенская область
Авария автобуса в Ровенской области: 4 человека в реанимации, 23 пострадавших
В Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав: 16 госпитализированных
В Ровенской области из-за смерти младенца будут судить врача
Последние новости
02:07
США пригрозили Турции дополнительными санкциями, если она снова купит оружие у России
01:19
В Риме зафиксировали всплеск COVID-заражений — считается, из-за празднования после Евро
00:36
Кремль заявил, что Меркель и Путин удовлетворены строительством "Северного потока-2"
23:58
Ермак и Кулеба полетят в Вашингтон готовить встречу президентов
23:47
Нидерланды приняли новый режим въезда из Украины в Шенгенскую зону
23:33
"Северный поток-2": МИД инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией
23:04
Украина и Польша будут противодействовать запуску "Северного потока-2" - заявление
22:56
Президент подписал закон о коренных народах
22:30
США и Германия официально договорились о "Северном потоке-2": что пообещали Украине
22:13
Новости экономики: тариф на электроэнергию, расходы бюджета
Все новости...