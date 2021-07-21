Синоптики боятся кислотных дождей после аварии на "Ривнеазоте": ходите с зонтами

Синоптики советуют не ходить под дождем в Ровенской области после аварии на заводе "Ривнеазот", хотя угроза кислотных дождей уже должна была миновать.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: На заводе "Ривнеазот" 20 июля разгерметизировалась труба в цехе производства азотной кислоты – и в воздух поднялась огромная оранжевая туча окиси азота.

По состоянию на 6 утра 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет, уверяет Укргидрометцентр.

На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 - 0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 и оксида азота 0,029 - 0,048 мг/м3, при предельно допустимой концентрации - 0,4 мг м3.

Однако синоптики советуют: "Под дождь только с зонтиками".

Дословно: "Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, и постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространяясь на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровенской области за прошедшие сутки.

Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому, в некоторых районах Ровенской выпадали подкисленные дожди, и хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не "купаться", а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком".

Предыстория: