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Радник Держдепу: Участь США у нормандському форматі – не те, що вирішить проблему

Середа, 21 липня 2021, 18:04
Радник Держдепу: Участь США у нормандському форматі – не те, що вирішить проблему
РБК-Україна

Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле вважає, що участь США в переговорах України та Росії в "нормандському форматі" не допоможе у вирішенні проблем, які створила Російська Федерація.

Джерело: Шолле в інтерв'ю "РБК-Україна" в Києві

Пряма мова: "На даний момент, я вважаю, участь США у нормандському форматі, – це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема – це Росія, Росія – це агресор, той, хто створює проблеми.

Ми дуже хочемо підтримати процес, у якому ми можемо врегулювати ці розбіжності, і змусити Росію припинити те, що вона робить. Президент Байден чітко доніс це до Путіна на їхній зустрічі в Женеві місяць тому".

Деталі: Шолле наголосив, що "це буде темою швидкої зустрічі президентів (Джозефа Байдена і Володимира Зеленського – ред.): прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості і надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе".

На запитання, чи бачить він шанси домогтися великого прогресу в переговорах щодо Донбасу цього року, Шолле відповів: "Я дипломат, тому я маю залишатися оптимістом, завжди сподіватися на успіх і працювати над досягненням цього успіху. Але треба залишатися реалістами щодо викликів, і дуже важливо, що ми залишаємося єдині, і що США роблять що можуть, щоб підтримати Україну".

Нагадаємо: Президент Зеленський хотів залучити США до переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України, спровокованого і підтримуваного Росією.

"Українська правда" в Threads

Теми: нормандський форматСШАРосіяДонбасвійна
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