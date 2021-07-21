Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Советник Госдепа: Участие США в нормандском формате – не то, что решит проблему

Среда, 21 июля 2021, 18:04
Советник Госдепа: Участие США в нормандском формате – не то, что решит проблему
РБК-Украина

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле считает, что участие США в переговорах Украины и России в "нормандском формате" не поможет в решении проблем, которые создала Российская Федерация.

Источник: Шолле в интервью "РБК-Украина" в Киеве 

Прямая речь: "На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы. 

Мы очень хотим поддержать процесс, в котором мы можем урегулировать эти разногласия, и заставить Россию прекратить то, что она делает. Президент Байден четко донес это до Путина на их встрече в Женеве месяц назад".

Детали: Шолле подчеркнул, что "это будет темой скорой встречи президентов (Джозефа Байдена и Владимира Зеленского – ред.): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя".

На вопрос, видит ли он шансы добиться большого прогресса в переговорах по Донбассу в этом году, Шолле ответил: "Я дипломат, потому я должен оставаться оптимистом, всегда надеяться на успех и работать над достижением этого успеха. Но надо оставаться реалистами в отношении вызовов, и очень важно, что мы остаемся едины, и что США делают что могут, чтобы поддержать Украину".

Напомним: Президент Зеленский хотел привлечь США к переговорам относительно урегулирования конфликта на востоке Украины, спровоцированного и поддерживаемого Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматСШАРосcияДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: