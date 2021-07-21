Советник Госдепа: Участие США в нормандском формате – не то, что решит проблему

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле считает, что участие США в переговорах Украины и России в "нормандском формате" не поможет в решении проблем, которые создала Российская Федерация.

Источник: Шолле в интервью "РБК-Украина" в Киеве

Прямая речь: "На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы.

Мы очень хотим поддержать процесс, в котором мы можем урегулировать эти разногласия, и заставить Россию прекратить то, что она делает. Президент Байден четко донес это до Путина на их встрече в Женеве месяц назад".

Детали: Шолле подчеркнул, что "это будет темой скорой встречи президентов (Джозефа Байдена и Владимира Зеленского – ред.): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя".

На вопрос, видит ли он шансы добиться большого прогресса в переговорах по Донбассу в этом году, Шолле ответил: "Я дипломат, потому я должен оставаться оптимистом, всегда надеяться на успех и работать над достижением этого успеха. Но надо оставаться реалистами в отношении вызовов, и очень важно, что мы остаемся едины, и что США делают что могут, чтобы поддержать Украину".

Напомним: Президент Зеленский хотел привлечь США к переговорам относительно урегулирования конфликта на востоке Украины, спровоцированного и поддерживаемого Россией.