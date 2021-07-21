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Єрмак і Кулеба полетять у Вашингтон готувати зустріч президентів

Середа, 21 липня 2021, 23:58

Незабаром глава ОПУ Андрій Єрмак та очільник МЗС Дмитро Кулеба відвідають Вашингтон, щоб підготуватися до зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена 30 серпня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що Єрмак та Кулеба летять у США, щоб "обговорити змістовне наповнення" візиту Зеленського до США.

В ОПУ зазначили, що на порядку денному переговорів – насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки нашої держави та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами, а також продовжать обговорення проєкту "Північний потік – 2" як безпекового виклику для України та регіону.

У Зеленського очікують "на конкретні домовленості" щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між державами та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації.

Передісторія:

  • 21 липня на сайті Білого дому повідомили, що Байден чекає Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
  • Зеленський заявив, що 30 серпня у Білому домі очікує на плідну зустріч з Байденом.
  • 7 червня вони поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакКулеба ДмитроЗеленськийБайденСША


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