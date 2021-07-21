Єрмак і Кулеба полетять у Вашингтон готувати зустріч президентів

Незабаром глава ОПУ Андрій Єрмак та очільник МЗС Дмитро Кулеба відвідають Вашингтон, щоб підготуватися до зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена 30 серпня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що Єрмак та Кулеба летять у США, щоб "обговорити змістовне наповнення" візиту Зеленського до США.

В ОПУ зазначили, що на порядку денному переговорів – насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки нашої держави та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами, а також продовжать обговорення проєкту "Північний потік – 2" як безпекового виклику для України та регіону.

У Зеленського очікують "на конкретні домовленості" щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між державами та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації.

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