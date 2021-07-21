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Ермак и Кулеба полетят в Вашингтон готовить встречу президентов

Среда, 21 июля 2021, 23:58
Ермак и Кулеба полетят в Вашингтон готовить встречу президентов

Вскоре глава ОПУ Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон, чтобы подготовиться к встрече президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена 30 августа.

Источник: Офис президента        

Детали: Отмечается, что Ермак и Кулеба летят в США, чтобы "обсудить содержательное наполнение" визита Зеленского в США.

В ОПУ отметили, что в повестке дня переговоров - прежде всего вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии Российской Федерации против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности нашего государства и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и Соединенными Штатами, а также продолжат обсуждение проекта "Северный поток - 2" как безопасности вызова для Украины и региона.

В Зеленского ожидают "на конкретные договоренности" по углублению отношений стратегического партнерства между государствами и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации.

Предыстория:

  • На сайте Белого дома сообщили, что Байден ждет Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
  • Зеленский заявил, что 30 августа в Белом доме ожидает плодотворную встречу с Байденом.
  • 7 июня они поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакКулеба ДмитрийЗеленскийБайденСША
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