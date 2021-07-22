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ВАКС скасував заочний арешт ексглави Приватбанку Дубілета

Четвер, 22 липня 2021, 12:52

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета, скасувавши його заочний арешт.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на держреєстр судових рішень

Деталі: При цьому суд постановив призначити повторний розгляд справи банкіра слідчим суддею в суді першої інстанції.

Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 липня.

Що було раніше: Вищий антикорупційний суд на засіданні 2 червня заочно заарештував Олександра Дубілета, який перебуває в розшуку.

Передісторія:

  • У березні підозри за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку" отримали три топпосадовці фінустанови. Серед них – Дубілет.
  • Вже наприкінці березня Національне антикорупційне бюро оголосило ексголову правління у розшук.
  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснилаювала обставини епізоду розтрати 8,2 млрд грн коштів банку. За її словами, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони "прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і коштом коштів цього ж банку". Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD.
  • Дубілет також раніше отримав підозру за іншим епізодом справи, а саме розтрати 136 млн грн коштів банку.

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Теми: ДубілетПриватбанкарештсуд
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