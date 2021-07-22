ВАКС скасував заочний арешт ексглави Приватбанку Дубілета

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета, скасувавши його заочний арешт.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на держреєстр судових рішень

Деталі: При цьому суд постановив призначити повторний розгляд справи банкіра слідчим суддею в суді першої інстанції.

Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 липня.

Передісторія: Вищий антикорупційний суд на засіданні 2 червня заочно заарештував Олександра Дубілета, який перебуває в розшуку.