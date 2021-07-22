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ВАКС скасував заочний арешт ексглави Приватбанку Дубілета

Четвер, 22 липня 2021, 12:52

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета, скасувавши його заочний арешт.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на держреєстр судових рішень

Деталі: При цьому суд постановив призначити повторний розгляд справи банкіра слідчим суддею в суді першої інстанції.

Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 липня.

Передісторія: Вищий антикорупційний суд на засіданні 2 червня заочно заарештував Олександра Дубілета, який перебуває в розшуку.

Теми: ДубілетПриватбанкарештсуд


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