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ВАКС отменил заочный арест экс-главы Приватбанка Дубилета

Четверг, 22 июля 2021, 12:52

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета, отменив его заочный арест.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на госреестр судебных решений

Детали: При этом суд постановил назначить повторное рассмотрение дела банкира следственным судьей в суде первой инстанции.

Согласно данным Единого госреестра судебных решений, соответствующее решение было принято на заседании 20 июля.

Что было раньше: Высший антикоррупционный суд на заседании 2 июня заочно арестовал Александра Дубилета, который в настоящее время находится в розыске.

Предыстория:

  • В марте подозрения по факту растраты 8,2 млрд грн Приватбанка получили три топ-чиновника финучреждения. Среди них - Дубилет. В конце месяца Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова ранее объясняла обстоятельства эпизода растраты 8,2 млрд грн средств банка. По ее словам, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.
  • Кроме того, Александр Дубилет ранее получил подозрение по другому эпизоду дела, а именно по растрате 136 млн грн средств банка.

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Темы: ДубилетПриватбанкарестсуд
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