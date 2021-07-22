Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВАКС отменил заочный арест экс-главы Приватбанка Дубилета

Четверг, 22 июля 2021, 12:52

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета, отменив его заочный арест.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на госреестр судебных решений

Детали: При этом суд постановил назначить повторное рассмотрение дела банкира следственным судьей в суде первой инстанции.

Согласно данным Единого госреестра судебных решений, соответствующее решение было принято на заседании 20 июля.

Что было раньше: Высший антикоррупционный суд на заседании 2 июня заочно арестовал Александра Дубилета, который в настоящее время находится в розыске.

Предыстория:

  • В марте подозрения по факту растраты 8,2 млрд грн Приватбанка получили три топ-чиновника финучреждения. Среди них - Дубилет. В конце месяца Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова ранее объясняла обстоятельства эпизода растраты 8,2 млрд грн средств банка. По ее словам, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.
  • Кроме того, Александр Дубилет ранее получил подозрение по другому эпизоду дела, а именно по растрате 136 млн грн средств банка.

Темы: ДубилетПриватбанкарестсуд
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"

фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины

обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию

Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

"Никаких шансов": Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Все новости...
Дубилет
Дело "Приватбанка": ВАКС заочно арестовал экс-главу правления Дубилета
Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет оказался гражданином Израиля
Экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету сообщили о подозрении
Последние новости
02:49
Белый дом раскритиковал Китай за отказ расследовать происхождение COVID-19
02:18
Власти Афганистана обвинили "Талибан" в убийстве сотни гражданских лиц
01:40
00:57
00:23
"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"
23:46
фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины
23:31
ЮНЕСКО решила не вносить Венецию в список памятников под угрозой
23:19
"Газпром" заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года
22:48
Во Франции произошел сбой в работе сайтов ряда известных СМИ и сервисов
22:23
обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета
Все новости...