ВАКС отменил заочный арест экс-главы Приватбанка Дубилета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета, отменив его заочный арест.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на госреестр судебных решений

Детали: При этом суд постановил назначить повторное рассмотрение дела банкира следственным судьей в суде первой инстанции.

Согласно данным Единого госреестра судебных решений, соответствующее решение было принято на заседании 20 июля.

Что было раньше: Высший антикоррупционный суд на заседании 2 июня заочно арестовал Александра Дубилета, который в настоящее время находится в розыске.

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