США ідентифікували шістьох підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

Імовірно причетних до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза шістьох осіб ідентифікували зовнішньополітичне й оборонне відомства Сполучених Штатів.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "На сьогодні Держдепартамент і Міноборони визначили шістьох осіб, які, можливо, брали участь у змові, такими, що могли раніше проходити військові тренінги та отримувати освіту за програмами США під час служби в колумбійській армії".

Деталі: Він підкреслив, що обидва американських відомства продовжують вивчати відомості щодо затриманих владою Гаїті людей, чи брали вони участь у програмах підготовки військових або поліцейських, які фінансуються урядом США.

Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Сполучені Штати готові надати безпекову допомогу Гаїті, де загинув президент під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

8 липня затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.