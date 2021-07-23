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США ідентифікували шістьох підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

П'ятниця, 23 липня 2021, 05:44

Імовірно причетних до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза шістьох осіб ідентифікували зовнішньополітичне й оборонне відомства Сполучених Штатів.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "На сьогодні Держдепартамент і Міноборони визначили шістьох осіб, які, можливо, брали участь у змові, такими, що могли раніше проходити військові тренінги та отримувати освіту за програмами США під час служби в колумбійській армії".

Деталі: Він підкреслив, що обидва американських відомства продовжують вивчати відомості щодо затриманих владою Гаїті людей, чи брали вони участь у програмах підготовки військових або поліцейських, які фінансуються урядом США.

Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Сполучені Штати готові надати безпекову допомогу Гаїті, де загинув президент під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

8 липня затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Теми: СШАвбивствосвіт


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