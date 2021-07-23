США идентифицировали шесть подозреваемых в убийстве президента Гаити

Предположительно причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза шесть человек идентифицировали внешнеполитическое и оборонное ведомства США.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "На сегодня Госдепартамент и Минобороны определили шесть человек, которые, возможно, участвовали в заговоре, такими, которые могли раньше проходить военные тренинги и получать образование по программам США во время службы в колумбийской армии".

Детали: Он подчеркнул, что оба американских ведомства продолжают изучать сведения о задержанных властями Гаити людей, принимали ли они участие в программах подготовки военных или полицейских, которые финансируются правительством США.

Что предшествовало: Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Соединенные Штаты готовы предоставить помощь в сфере безопасности Гаити, где погиб президент во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

8 июля задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.