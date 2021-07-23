На сайті Олімпійських ігор перемалювали мапу: кордон між Кримом і Україною зник

На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо виправили мапу світу, на якій Крим був відокремлений від Україні кордоном. Тепер кордону немає.

Джерело: сайт Олімпійських ігор

Деталі: У четвер користувачі помітили, що на сайті Олімпіади в розділі "Розклад і результати" у нижньому правому куті є спливаюче вікно під назвою Olympics Cheer Zone, в якому намальована мапа світу з Кримом, відокремленим від України кордоном.

Міністерство закордонних справ доручило посольствам України в Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.

Під вечір віконце Olympics Cheer Zone взагалі зникло з сайту, а у п'ятницю з'явилось знов, але уже з правильною мапою України.

При цьому у соцмережах ігор немає ані вибачень, ані взагалі жодного слова про інцидент.

Водночас російське видання "РИА Новости" пише, що взяло пояснення ситуації у Міжнародного олімпійського комітету.

Дослівно МОК: "Це була прикра помилка провайдера, яку було негайно виправлено, щойно нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення".

Було:

Стало:

Довідково: Вікно Olympics Cheer Zone було створене для того, щоб уболівальники різних країн могли підтримати своїх спортсменів і поспілкуватися за допомогою відеозв'язку.

Нагадаємо: Старт Олімпійських ігор анонсовано з 23 липня по 8 серпня. Вони будуть проходити без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.