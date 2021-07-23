На сайте Олимпийских игр перерисовали карту: граница между Крымом и Украиной исчезла

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио исправили карту мира, на которой Крым был отделен от Украины границей. Теперь рубежа нет.

Источник: сайт Олимпийских игр

Детали: В четверг пользователи заметили, что на сайте Олимпиады в разделе "Расписание и результаты" в нижнем правом углу есть всплывающее окно под названием Olympics Cheer Zone, в котором нарисована карта мира с Крымом, отделенным от Украины границей.

Министерство иностранных дел поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

Под вечер окошко Olympics Cheer Zone вообще исчезло с сайта, а в пятницу появилось снова, но уже с правильной картой Украины.

При этом в соцсетях игр нет ни извинений, ни вообще какой-либо информации об инциденте.

В то же время российское издание "РИА Новости" пишет, что взяло объяснение ситуации у Международного олимпийского комитета.

Дословно МОК: "Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения".

Было:

Стало:

Справка: Окно Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли поддержать своїх спортсменов и пообщаться по видеосвязи.

Напомним: Старт Олимпийских игр анонсирован с 23 июля по 8 августа. Они будут проходить без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.