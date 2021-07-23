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В Україні новий рекорд вакцинації від COVID-19 - майже 140 тисяч за добу

П'ятниця, 23 липня 2021, 09:27

За добу 22 липня в Україні щепили від коронавірусу рекордну кількість громадян – майже 140 тисяч.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Дослівно: "В Україні знову новий рекорд щеплень за добу! 139 441 людину вакциновано проти COVID-19 22 липня 2021 року. Одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані - 63 272 людини".

Деталі: Вказано, що протягом доби працювали: 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення; 171 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 539 197 щеплень.

Що передувало: 21 липня в Україні 120 090 осіб отримали ін'єкції вакцини від COVID-19. 

Передісторія:

  • В Україні стартував п'ятий етап кампанії вакцинації проти COVID-19: щеплення можуть отримати усі охочі українці віком від 18 років, іноземці, які мають посвідку на проживання в Україні, та особи зі статусом біженця.
  • Контакти та адреси центрів можна знайти тут та за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.
  • Якщо вам відмовляють у вакцинації через нестачу вакцин, рекомендують звертатися до Департаментів охорони здоров’я ОДА/КМДА за контактами.
  • У Києві з 22 липня кожен охочий дорослий може вакцинуватися в Центрі вакцинації на базі "Міжнародного виставкового центру", а з 23 липня – у районних пунктах щеплень. Вакцини є на вибір – CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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