В Україні новий рекорд вакцинації від COVID-19 - майже 140 тисяч за добу

За добу 22 липня в Україні щепили від коронавірусу рекордну кількість громадян – майже 140 тисяч.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Дослівно: "В Україні знову новий рекорд щеплень за добу! 139 441 людину вакциновано проти COVID-19 22 липня 2021 року. Одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані - 63 272 людини".

Деталі: Вказано, що протягом доби працювали: 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення; 171 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 539 197 щеплень.

Що передувало: 21 липня в Україні 120 090 осіб отримали ін'єкції вакцини від COVID-19.

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