В Украине новый рекорд вакцинации от COVID-19 - почти 140 тысяч в сутки

За сутки 22 июля в Украине привили от коронавируса рекордное количество граждан - почти 140 тысяч.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "В Украине опять новый рекорд прививок в сутки! 139 441 человека вакцинированы против COVID-19 22 июля 2021 года. Одну дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы - 63 272 человека".

Детали: Указано, что в течение суток работали: 743 мобильные бригады, 2672 пункта прививки; 171 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу - 2 920 066 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 4 539 197 прививок.

Что предшествовало: 21 июля в Украине 120 090 человек получили инъекции вакцины от COVID-19.

Предыстория: