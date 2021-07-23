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В Украине новый рекорд вакцинации от COVID-19 - почти 140 тысяч в сутки

Пятница, 23 июля 2021, 09:27

За сутки 22 июля в Украине привили от коронавируса рекордное количество граждан - почти 140 тысяч.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "В Украине опять новый рекорд прививок в сутки! 139 441 человека вакцинированы против COVID-19 22 июля 2021 года. Одну дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы - 63 272 человека".

Детали: Указано, что в течение суток работали: 743 мобильные бригады, 2672 пункта прививки; 171 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу - 2 920 066 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 4 539 197 прививок.

Что предшествовало: 21 июля в Украине 120 090 человек получили инъекции вакцины от COVID-19.

Предыстория:

  • В Украине стартовал пятый этап кампании вакцинации против COVID-19: прививки могут получить все желающие украинцы в возрасте от 18 лет, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, и лица со статусом беженца.
  • Контакты и адреса центров можно найти здесь и по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19. Если вам отказывают в вакцинации из-за нехватки вакцин рекомендуют обращаться в Департаменты здравоохранения ОГА/КГГА по контактам.
  • В Киеве с 22 июля каждый желающий взрослый может вакцинироваться в Центре вакцинации на базе "Международного выставочного центра", а с 23 июля - в районных пунктах прививок. Вакцины на выбор - CoronoVac / Sinovac Biotech или Spikevax Moderna, которые предоставляет МОЗ Украины.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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