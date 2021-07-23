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Канал "1+1" вирішив знову показувати фільми російською

П'ятниця, 23 липня 2021, 14:02
Канал 1+1 вирішив знову показувати фільми російською

Група "1+1 медіа" заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходитиме поступово, оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам.

Джерело: заява групи, яка є в розпорядженні "Української правди"

Деталі: В "1+1 медіа" розповіли, що після того, як 16 липня почав діяти закон про забезпечення функціонування української мови як державної, телеканал почав транслювати усі фільми і серіали виключно українською мовою. Але тепер "1+1" змушений повернутися до російськомовного озвучення, оскільки, по-перше, це нібито дозволяє чинне законодавство, а по-друге, український дубляж начебто не сподобався глядачам, які "історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку".

До того ж, скаржаться медійники, необхідність трансляції виключно українською поставила їх у "нерівні конкурентні умови".

Дослівно: "1+1 media виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача. А особливо, коли йдеться про таке важливе питання як мова. Тільки спільними зусиллями всіх гравців ринку можливо зрушити ситуацію. Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим".

Більше деталей: За інформацією видання "Детектор Медіа", глядацька критика стосувалася серіалу "Свати". Телеканал "1+1" 19 липня показав серіал в українському дубляжі, однак в соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня "Плюси" знову повернули серіалу російське звучання.

Медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати в дубляж та україномовний контент. Зокрема, у "1+1 медіа" нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал "Моя улюблена Страшко", а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію "Дивись українською".

Українська правда

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Теми: телебаченнямоваКоломойський
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